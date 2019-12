Brug Wijnegemsesteenweg opnieuw open voor fietsers ADA

30 december 2019

10u14 0 Wijnegem De brug van de Wijnegemsesteenweg blijft momenteel afgesloten voor autoverkeer. Fietsers mogen wel opnieuw over de brug.

De brug van de Wijnegemsesteenweg, tussen de Torenstraat en Uilenbaan/Oelegemsesteenweg, werd door de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om te vermijden dat trillingen extra schade veroorzaken door loszittende stukken beton. Tijdens de eerste week na de kerstvakantie zal een studie verder uitsluitsel geven.

Wommelgem blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via de brug van de Doornaardstraat. Om Wommelgem te verlaten, volgt u de rondleiding via de industriezone, Nijverheidsstraat - Guddegemstraat - Doornaardstraat. Op deze manier wordt er getracht het zwaar verkeer in het centrum te vermijden.

Ook De Lijn voorziet een omleiding langs de Doornaardstraat. Er zijn vervanghaltes in de Handboogstraat en de Doornaardstraat. De halte in de Hoevenstraat wordt enkel bediend door de lijn 421.

De brug van de Wijnegemsesteenweg is wel opnieuw toegankelijk voor fietsers.