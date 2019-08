Broers crashen met Porsche: “Hij reed graag snel, maar kende zijn auto door en door” MAN OVERLEEFT CRASH MET PORSCHE NIET, BROER VECHT VOOR LEVEN PLA

17 augustus 2019

06u00 56 Wijnegem Net nu de gemeente de belofte had gekregen dat er trajectcontrole zou komen, zijn twee broers verongelukt in hun Porsche 911 turbo op de Houtlaan in Wijnegem - een zogenaamde 'dodenbaan'. Pedro (44) vecht voor z'n leven, Gaby (39) was op slag dood. De twee, beiden autohandelaars, hielden van snelle wagens. "Maar ze kenden die door en door."

De broers Pedro en Gaby Ferreira Gato waren vermoedelijk op de terugweg naar hun zaak Pedromotors, vlak bij het Bosuil-stadion in Deurne. De mannen hebben een handel in exclusieve tweedehandswagens, vooral BMW's. Gistermiddag reden ze in een Porsche 911 turbo, met Pedro aan het stuur. Net voor het oprijden van de brug over het Albertkanaal in Wijnegem verloor hij de controle over de wagen. Hij vloog met hoge snelheid van de baan en ramde enkele bomen.

Exclusieve wagens

De impact was enorm. "De auto brak in drie grote stukken door de klap", zegt Bart Verheyen van de politiezone Minos. "Over een afstand van 150 meter lagen nog tientallen brokstukken verspreid."

Gaby was op slag dood. Zijn broer vocht gisteravond nog in het ziekenhuis voor zijn leven. Een verkeersdeskundige voert in opdracht van de procureur een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Zakenpartners van de broers steken niet weg dat de verongelukte Pedro graag hard reed. Dat is ook te zien op zijn Instagram-account, waar hij met gierende banden rondjes draait op een leeg industrieterrein of over verlaten wegen scheurt. "Het type wagens dat Pedro en Gaby verkochten, raak je natuurlijk alleen kwijt aan chauffeurs die graag sportief rijden", zegt een zakenpartner. "Pedro was zelf ook zo, maar hij kende zijn auto's door en door."

Op zakelijk vlak ging het de broers voor de wind. Pedro zorgde voor de verkoop, zijn broer Gaby deed het onderhoud en de herstellingen. Al meer dan twintig jaar lang was Pedromotors een gevestigde waarde in de niche van exclusieve auto's.

Dodenbaan

De Houtlaan in Wijnegem staat bekend als een dodenbaan. Twee jaar geleden verongelukten 's nachts twee veertigers toen zij met een oude Porsche 964 van de weg gingen net voorbij de brug. De chauffeur verloor de controle omdat op die plek een lichte glooiing in het wegdek is, sinds de brug over het Albertkanaal bijna één meter werd verhoogd.

"Die glooiing kan deze keer het ongeval niet veroorzaakt hebben", zegt Wijnegems burgemeester Ivo Wynants (N-VA). "De Porsche ging al voor de brug van de weg. Onaangepaste snelheid heeft hier een rol gespeeld. Op de Houtlaan is 90 km per uur toegelaten maar door de brede rijbaan wordt er veel harder gereden. Onze politie flitst geregeld, maar dat is geen blijvende oplossing. Ik smeek al zes jaar om trajectcontrole. De federale politie heeft mij vorige week eindelijk laten weten dat de plannen klaarliggen." (PLA)