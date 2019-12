Betaal binnenkort met de Wijnegemse Euro in dertigtal lokale winkels ADA

02 december 2019

11u23 0 Wijnegem Vanaf maandag beschikken de inwoners van Wijnegem over een nieuw, origineel geschenk om onder de kersboom te leggen of om het nieuwe jaar te vieren. Nét op tijd voor de feestdagen. Lokaal bestuur Wijnegem en de raad Lokale Economie lanceren vandaag immers de lokale cadeaucheque: de Wijnegemse Euro.

De cadeaucheque kan besteed worden bij een dertigtal deelnemende lokale handelaars en op de wekelijkse markt bij een twintigtal marktkramers. Dat maakt dat de cheque een fijn cadeau vormt voor iedereen. Je kan de deelnemende handelaren herkennen aan hun blauwe raamsticker.

De cheque is nog een traditionele, papieren bon en zal beschikbaar zijn in coupures van 10 en 15 euro. De Wijnegemse Euro is vanaf maandag 2 december te koop aan de balie van gemeenschapscentrum ’t Gasthuis. (Turnhoutsebaan 199, Wijnegem). De cheques zijn tot een jaar na uitgifte geldig.

“Deze cadeaucheque is een mooi voorbeeld van een vlotte samenwerking tussen het lokaal bestuur Wijnegem, de Raad Lokale Economie, de handelaars en de marktkramers. Alle betrokken partijen hebben mee over het concept nagedacht en hebben op de een of andere manier tot het resultaat bijgedragen. We zijn heel blij met de komst van deze cadeaubonnen en zullen ze als gemeente ook zelf schenken bij festiviteiten en jubileums”, vertelt schepen voor lokale economie Leen Wouters.

Meer info op www.raadeconomiewijnegem.be.