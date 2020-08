Besmette bewoners Molenheide mogen woensdag weer naar eigen kamer: “Oef! Het ergste is achter de rug” ADA

24 augustus 2020

17u40 0 Wijnegem Het tij in het woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem is aan het keren. Het zorgcentrum werd zwaar getroffen door het coronavirus. In totaal raakten Het tij in het woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem is aan het keren. Het zorgcentrum werd zwaar getroffen door het coronavirus. In totaal raakten 52 personeelsleden en bewoners besmet . Zelfs Defensie werd ingeroepen om te helpen. De besmette bewoners keren woensdag terug naar hun eigen kamer.

Een zucht van opluchting waait door woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem nu dat het coronavirus stilaan onder controle is. De afgelopen weken was het er alle hens aan dek nadat in totaal 52 personeelsleden en bewoners positief testten op het virus. Nu zijn de laatste testresultaten binnen en daaruit bleek dat er geen nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

“Dat is heel goed nieuws”, vertelt Nils Bursens, directeur van het zorgcentrum. “De personen die positief hebben getest, mogen woensdag ook uit quarantaine en dat betekent dat ze de speciaal ingerichte coronavleugel in het gebouw mogen verlaten en opnieuw naar hun eigen kamer mogen. Ik denk dat we het zwaarste achter de rug hebben.”

Hulp van militairen

Nog tot en met vrijdag helpt Defensie het zorgpersoneel. Vijf militairen en vijf ambulanciers staan mee in voor het logistieke gedeelte maar helpen ook op sociaal vlak door een babbeltje te doen met de bewoners. “Zeker woensdag zullen die paar extra handen van pas komen als we de bewoners opnieuw naar hun eigen kamer verhuizen. Wij zijn hen enorm dankbaar voor hun hulp”, besluit Bursens.