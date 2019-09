Ambulancier zwaargewond na crash met Porsche in Wijnegem Sander Bral

24 september 2019

14u49 0 Wijnegem Een personenwagen van het merk Porsche en een ziekenwagen zijn hard tegen elkaar geknald op de Houtlaan in Wijnegem. De ambulanciers moesten door de brandweer bevrijd worden, één van hen moest zwaargewond afgevoerd worden. Er zat geen patiënt in de ziekenwagen. De bestuurder van de Porsche kwam er zonder kleerscheuren van af.

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van het kruispunt met de ’s Gravenwezelsteenweg. Een Porsche kwam uit de richting van Schilde gereden en reed in Wijnegem de Houtlaan op. Op dat kruispunt knalden de Porsche en de ambulance, die niet prioritair reed, tegen elkaar.

De ziekenwagen werd weggekatapulteerd door de knal en kwam naast de baan op de zijkant terecht, tegen een verlichtingspaal. Er zaten geen patiënten in tijdens het ongeval, de ziekenwagen was onderweg naar het Sint-Jozefziekenhuis in Malle om iemand op te halen. Eén van de twee ambulanciers raakte zwaargewond. Ze moesten allebei bevrijd worden door de brandweer.

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht door de lokale politiezone Minos. Mogelijk reed de bestuurder van de Porsche door het rode licht, maar dat werd niet officieel bevestigd. Hulp- en takeldiensten hadden ongeveer een uur werk vooraleer het kruispunt terug werd vrijgegeven.