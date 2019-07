Agentschap Wegen en Verkeer legt nieuw fietspad aan op R11 ADA

10 juli 2019

10u57 3 Wijnegem Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt vanaf begin augustus het fietspad aan tussen Makro en de rotonde Autolei. Hierdoor zal het verkeer richting Wommelgem over één rijstrook moeten. Er komt een nieuw, vrijliggend fietspad in asfalt.

De werken aan het fietspad starten op 1 augustus en zullen ongeveer een maand duren. Om de werken efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren, nemen ze aan de kant van de werken het fietspad, de parkeerstrook én de rechterrijstrook in beslag. Het verkeer richting Wommelgem zal dus over één rijstrook de werken moeten passeren. In de richting van Wijnegem is er geen impact op de rijweg en blijven alle rijstroken beschikbaar.

Het agentschap werkt op de R11 vanaf de August Van de Wielelei (N12) tot aan de rotonde met de Autolei in Wommelgem. Aan de westzijde (zijde van de Makro) leggen ze een nieuw, vrijliggend fietspad aan in asfalt. Het nieuwe fietspad krijgt een breedte van 2 meter en is beter afgescheiden van de rijweg. Zo wordt fietsen langs de R11 veiliger en comfortabeler.

Garages niet bereikbaar

Tijdens de werken zijn de inritten en garages aan de westkant van de Krijgsbaan/Autolei niet toegankelijk. Je kan in augustus dus niet voor jouw woning of handelszaak parkeren. Je kan je auto parkeren in de achterliggende straten of op de parkings van de Makro of Wijnegem Shopping Center. Na de werkuren kan je wel tot voor je woning rijden om bijvoorbeeld boodschappen uit te laden.