Achtervolging Politie Antwerpen eindigt in Wijnegem: verschillende voertuigen beschadigd CVDP

03 mei 2020

08u27 6 Wijnegem In Antwerpen en Wijnegem vond zondagochtend een grote politieachtervolging plaats.

“De achtervolging begon in Antwerpen en is geëindigd op de Turnhoutsebaan in Wijnegem. Er geraakten verschillende geparkeerde voertuigen, waaronder een politiewagen, beschadigd door aanrijdingen”, bevestigt de woordvoerder van politiezone Minos.

In de Facebookgroepen van Wijnegem vragen verschillende mensen zich af wat er deze ochtend aan de hand was. Er zouden sinds 5 uur ‘s morgens verschillende politiewagens rijden en een helikopter rondvliegen in de buurt van de gistfabriek en sluis tot aan de Houtlaan.

Meer informatie volgt nog.



