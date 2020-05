Achtervolging die start in Borgerhout eindigt in Wijnegem: passagier gevat, bestuurder op de vlucht en verschillende wagens beschadigd CVDP

03 mei 2020

08u27 48 Wijnegem Zaterdagnacht vond een politieachtervolging plaats die zich door Antwerpen, Oelegem en Wijnegem verplaatste. De passagier werd gevat, maar de bestuurder kon na de crash te voet wegvluchten. Verschillende voertuigen in Wijnegem raakten beschadigd.



In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart voor vier merkte een patrouille van Politiezone Antwerpen een voertuig op dat in het oog sprong door de sportieve rijstijl. In de Helmstraat in Borgerhout werd het voertuig aan de kant gezet voor controle. Aanvankelijk stopte de bestuurder, maar toen de agenten uitstapten gaf hij plots plankgas.

Met hoge snelheden door bebouwde kom

“Vanaf toen startte een achtervolging over de Turnhoutsebaan richting de E313 afrit Oelegem”, vertelt Willem Migom van Politiezone Antwerpen. “De wagen reed aan snelheden van ruim boven de 100 km per uur door de bebouwde kom van Oelegem en crashte uiteindelijk op de Oude Turnhoutsebaan in Wijnegem. Nadat de wagen tot stilstand was gekomen, gingen de twee inzittenden lopen. De vrouwelijke passagier werd snel gevat, maar de mannelijke bestuurder is, ondanks een zoekactie met onder meer een helikopter, niet gevat.”

De passagier werd overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor en het voertuig werd getakeld voor een sporenonderzoek. Op de Oude Turnhoutsebaan in Wijnegem raakten verschillende geparkeerde voertuigen, waaronder ook een politiewagen, beschadigd door aanrijdingen door de vluchtende wagen.