Aantal besmettingen in WZC Molenheide in Wijnegem loopt op tot 52 ADA

17 augustus 2020

12u31

Bron: Belga 4 Wijnegem In woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem zijn maandag de laatste resultaten binnengelopen van de coronatesten na de uitbraak die er vorige week werd vastgesteld. Dat zegt burgemeester Ivo Wynants (N-VA). De teller staat nu op 52 besmette bewoners en personeelsleden. In Wijnegem zelf zal contactonderzoek worden opgestart rond de medewerkers van het woonzorgcentrum die in de gemeente wonen, maar voorts zijn er volgens Wynants voorlopig geen extra maatregelen nodig.

WZC Molenheide was al enkele weken in lockdown na een eerste uitbraak van COVID-19. “Er was dus al geen bezoek meer, op het personeel na was er geen contact met de buitenwereld”, geeft Wynants aan. “We blijven als gemeente uiteraard wel het woonzorgcentrum ondersteunen en er volgt ook nog nieuw overleg met de gouverneur.”

Dit weekend werd de Civiele Bescherming ingeschakeld om extra bedden te leveren en bedden te verplaatsen naar een speciaal ingerichte COVID-afdeling. Er werd ook een scheidingsmuur gebouwd om besmette en niet-besmette bewoners nog beter van elkaar te scheiden. Er waren ook al aparte ingangen voorzien. Voorlopig zou niemand ernstige symptomen vertonen.

In Wijnegem wordt nu lokaal contactonderzoek gestart rond de positief geteste personeelsleden. “Zodra we weten of er ook medewerkers van buiten de gemeente besmet zijn, wordt ook die info doorgegeven aan de eerstelijnszones van waar die mensen komen”, geeft Wynants aan.