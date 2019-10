91 procent van de Wijnegemnaars woont graag in de gemeente ADA

09 oktober 2019

15u33 0 Wijnegem ‘Wijnegem Spreekt’, onder die naam lanceerde het lokaal bestuur voor de derde keer een enquête om na te gaan hoe de Wijnegemnaar zich voelt in zijn of haar gemeente. 466 bewoners vulden de vragenlijst ook in. En wat blijkt: 91 procent van de deelnemers woont graag in de gemeente.

Het lokaal bestuur Wijnegem lanceerde op de Trefdag “Wijnegem Spreekt” op 16 maart voor de derde keer een enquête onder dezelfde naam. Eind mei werd de enquête afgesloten. De resultaten werden ondertussen ook verwerkt. En wat blijkt: de Wijnegemnaar woont graag in Wijnegem.

Van de 466 mensen die de vragenlijst invulde, gaf 91 procent aan tevreden te zijn in Wijnegem te wonen. Vooral de bibliotheek kon rekenen op heel wat tevreden mensen. Maar liefst 88 procent gaf aan erg tevreden te zijn over de werking van de bib. Daarna volgden de dienst cultuur (85%), de Sportdienst (74%) en de dienst bevolking (69%).

De diensten die het meest bezocht of gecontacteerd werden, zijn de dienst bevolking (77%) en ’t Gasthuis met de cultuurdienst (71%) en de bibliotheek (71%).

Donderdag 17 oktober om 19.30 uur wordt de hele enquête en de resultaten ervan toegelicht door het bestuur in de ontmoetingsruimte van het parochiecentrum in de Wommelgemsteenweg 36 in Wijnegem.