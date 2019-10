7.200 kilometer voor het goede doel: “Onze wagen zit volgeladen met spullen voor de kinderen in Banjul” Toon Verheijen

06 oktober 2019

19u43 4 Wijnegem Lode Stevens en Philippe Reinardts zijn zondag aangekomen in het Spaanse Toledo. De twee vrienden rijden samen met een twintigtal andere wagens de Antwerpen-Banjul Challenge.

Met hun Nissan pick-up moeten ze zo’n 7.200 kilometer afleggen en dat allemaal voor het goede doel: een Nursey en Basic School in Kunting. “We hebben zaterdagnacht overnacht in Bordeaux en zijn zondag aangekomen zonder noemenswaardige problemen in Toledo. Dinsdag is het de bedoeling dat we de boot nemen naar Tanger en dan zal pas de echte rit door de woestijn starten”, vertelt Lode Stevens. “Onze wagen zit echt bomvol materiaal voor de kinderen: een honderdtal voetbaltenues, laptops, schriftjes. Alles wat ze ginder echt kunnen gebruiken. Het is een fantastische ervaring en vooral een hele leuke bende.” De bedoeling is dat de hele bende op 25 oktober aankomt. Dan zullen ook de wagens nog geveild worden voor het goede doel.

Wie de avonturen wil volgen, kan dat op https://www.facebook.com/Menpower68