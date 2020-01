66-jarige vrouw uit Brasschaat komt om in Albertkanaal Sander Bral

11 januari 2020

10u34 2 Wijnegem Een 66-jarige vrouw uit Brasschaat is zaterdagochtend met haar wagen het Albertkanaal ingereden ter hoogte van Wijnegem. De hulpdiensten konden haar bovenhalen en probeerden haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De omstandigheden naar het incident worden onderzocht.

Een getuige zag zaterdagochtend hoe een 66-jarige vrouw met haar wagen het Albertkanaal inreed in Wijnegem aan de Oude Turnhoutsebaan. Hij belde de hulpdiensten, die massaal ter plaatse kwamen. “Een duiker van de brandweer heeft het lichaam van de vrouw bovengehaald”, zegt Jessy Spoelders van de lokale politiezone Minos. “Er werd nog geprobeerd haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn nog niet volledig duidelijk, die maken deel uit van het onderzoek.”

Het is niet duidelijk of het om een ongeval gaat of een wanhoopsdaad.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.