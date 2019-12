1 op 5 ervaart stress bij kerstshoppen: Wijnegem Shopping Center biedt soelaas met cadeau adviseur David Acke

06 december 2019

15u56 0 Wijnegem Liefst één op de vijf shoppers heeft nu al stress om tijdig een leuk kerstgeschenk te vinden. Dat blijkt uit een bevraging bij shoppers in Wijnegem. Het aantal Vlamingen met zogeheten cadeaustress zal de komende dagen alleen maar toenemen. Om stress bij shoppers weg te nemen, opent Wijnegem een inspiratieshop en zet het ook elke zaterdag van december een deskundige cadeau-adviseur in die je telefonisch of in het shopping center op weg kan helpen naar een leuk cadeau op maat van ieders budget.

Voor de ene zijn kerstinkopen doen iets om naar uit te kijken maar voor één op vijf shoppers betekent het een aantal slapeloze nachten, inspiratie zoeken en knopen doorhakken. Toch maar gaan voor die traditionele paar sokken of de pyjama?

Uit een rondvraag van Wijnegem Shopping Center blijkt dat heel wat shoppers stress ondervinden in hun zoektocht naar dat ideale kerstcadeau. En die stress zal alleen maar toenemen, zo verwacht consumentenpsycholoog Herman Konings. “Nooit eerder stonden er zoveel vrienden en familieleden op onze lijstjes, was de keuze aan cadeaus zo groot, en hechten we zoveel waarde aan de beoordeling van anderen”, zegt hij. “Dat leidt uiteindelijk tot keuzeverlamming.”

Vrouw- of manonvriendelijk?

Maar daar stopt het niet. Volgens Konings is er nog een bijkomende factor die ervoor zorgt dat de keuzeverlamming tegenwoordig groter is: de vrees om op gevoelige tenen te staan. “Sommige Vlamingen durven al geen stofzuiger meer aan een vrouw cadeau doen, of een boor aan een man, omdat het mogelijk door anderen als ‘fout’ kan worden beschouwd. Hoewel die mensen misschien net heel blij kunnen zijn met die cadeaus. We trekken ons dezer dagen bijzonder veel aan van beoordelingen van derden. Zal iemand mijn cadeau vrouw- of manonvriendelijk vinden? Vind iemand misschien dat ik te weinig moeite heb gedaan om origineel uit de hoek te komen? Die twijfel zorgt er evenzeer voor dat sommigen blokkeren in hun zoektocht naar een cadeautje.”

Cadeau-adviseur

Om stress bij shoppers weg te nemen, opent Wijnegem een inspiratieshop en zet het ook elke zaterdag van december een deskundige cadeau-adviseur in die je telefonisch of in het shopping center op weg kan helpen naar een leuk cadeau op maat van ieders budget. “In het pand zelf kan je elke dag heel wat inspiratie opdoen in vijf verschillende thema’s: ‘koppels’, ‘gezinnen’, ‘grootouders’, ‘kinderen’ en ‘secret santa’. Helpt dit nog niet, dan kan je onze adviseur aanspreken. Aan de hand van beschikbaar budget en de persoon voor wie het geschenk bedoeld is, kan zij je verder op weg zetten. Ze heeft voor iedereen wel een leuk idee. Wie zelfs na het advies nog twijfelt, kan ook steeds een speciale cadeaubon kopen waarmee diegene voor wie je een geschenk zoekt achteraf in alle 250 winkels van Wijnegem terecht kan’, zegt Zsofi Horvath van Wijnegem Shopping.