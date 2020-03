1.000 studenten brengen hun producten aan de man in Wijnegem - Shop Eat Enjoy Ben Conaerts

08 maart 2020

12u41 0 Wijnegem Zo’n duizend Vlaamse studenten tussen 16 en 22 jaar streken zaterdag neer in Wijnegem - Shop Eat Enjoy om er hun miniondernemingen en studentenbedrijfjes voor te stellen en hun verkooptechnieken met elkaar te meten. Aan het eind van de dag werden de beste ondernemers beloond met een prijs.

De bezoekers van Wijnegem - Shop Eat Enjoy konden zaterdag niet alleen gaan shoppen bij hun vaste winkels, ze konden ook kennismaken met zo’n 85 studentenbedrijfjes en -ondernemingen. Ongeveer 1.000 studenten waren in het winkelcomplex neergestreken om er een verkoopstand in te richten, hun waren te presenteren en te goochelen met verkooptechnieken.

“Ze leerden om onbekende personen te durven aanspreken, meer samen te werken en er voluit voor te gaan. Ze hebben hun verkoopskills uitgetest en konden er netwerken met elkaar. Op die manier verwerven de studenten ondernemende competenties voor een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt”, zegt projectcoördinator Heidi Deroo van Vlajo, dat de verkoopdag jaarlijks organiseert met de steun van de provincie Antwerpen.

Doorheen de dag werden de studenten beoordeeld op presentatie, verkooptechnieken en uitstraling. De beste jonge ondernemers mochten naar huis gaan met een mooie prijs. Als beste projecten viel de keuze op de SwartWish, een zelfontworpen wenskaart van studenten van het Sint-Cordula-Instituut uit Schoten, en de SWAC_BAG, een herbruikbare broodzak van studenten van de Karel de Grote Hogeschool. One of a Kind, een project rond zelfgemaakte handtassen uit gerecycleerde stoffen van leerlingen van het OLVE Edegem, werd gehuldigd in de categorie ‘beste verkooptechnieken’.