‘Wereldlichtjesdag’ herdenkt overleden kinderen aan vlinderboom ADA

04 december 2019

09u35 0 Wijnegem Elke tweede zondag van december wordt ‘wereldlichtjesdag’ gehouden. Dit jaar is dat op zondag 8 december. Mensen over de hele wereld steken op die dag om 19 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis van overleden kinderen. Ook Wijnegem doet weer mee.

“Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag, ieder uur , ergens op de wereld, kaarsen worden ontstoken voor een overleden kind. De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren. Tegelijk besef je dat je niet alleen bent met je verdriet”, vertelt Lieve Kelders, Voorzitter Woonzorggroep Voorkempen. In Wijnegem wordt op wereldlichtjesdag een gezamenlijk moment georganiseerd op de gemeentelijke begraafplaats aan de vlinderboom, symbool voor alle overleden kinderen, voor, tijdens, na de zwangerschap of later.

“We vragen om een kaarsje mee te brengen. Aan de vlinderboom zullen we dan een groot hart vormen. Wie een kaarsje vergeten heeft kan aan de ingang één kopen voor 1 euro. Na een klein welkomstwoordje en gedichtje, kan er nagepraat worden in het jeugdlokaal Ahoy, Kosterijstraat 5, met een hapje en een drankje.”