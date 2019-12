’t Gasthuis ontruimd tijdens voorstelling uit vrees voor co-vergiftiging: “Vals alarm” Sander Bral

05 december 2019

22u27 0 Wijnegem Eventjes paniek donderdagavond in cultureel centrum ’t Gasthuis in Wijnegem. Tijdens een voorstelling kregen de aanwezigen opeens irritatie aan de luchtwegen en sommigen werden licht onwel. De hulpdiensten snelden zich met man en macht naar het centrum uit vrees voor massale co-vergiftiging. “De metingen bleken negatief, de irritatie verdween even snel dan dat ze kwam. Vals alarm.”

Tijdens de voorstelling ‘Foyer op Stelten’ in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis kregen een veertigtal bezoekers donderdagavond opeens irritatie aan de luchtwegen. Er hing een vreemde geur in het cultureel centrum en de gasten dreigden onwel te worden. De noodcentrale werd gebeld en de hulpdiensten luidden groot alarm uit vrees voor co-intoxicatie.

Negatief

“We hebben het gebouw ontruimd en metingen uitgevoerd, die bleken meteen negatief”, zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “Er hing wel een penetrante geur in het gebouw maar uit de metingen bleek die totaal ongevaarlijk te zijn. Wat de oorzaak van die geur was, weten we niet. We hebben het gebouw nog doorzocht maar niks gevonden. De klachten bij de bezoekers verminderden ook snel vanaf onze diensten aanwezig waren. Niemand werd onwel, er vielen geen gewonden.”

De bezoekers van de voorstelling werden na de evacuatie opgevangen in het nabijgelegen politiekantoor. Iedereen mocht snel naar huis donderdagavond.