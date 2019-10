‘Het leven is mooi’ en andere spreuken sieren ramen in Wijnegem ADA

09 oktober 2019

15u23 2 Wijnegem Op tal van plaatsen in Wijnegem, zowel bij bedrijven, winkels als mensen thuis, staan er hoopvolle spreuken op de ramen geschreven. Leerlingen van de afdeling ‘beeld’ van de academie trokken door Wijnegem en namen met stiften enkele vitrines onder handen. De actie kadert binnen de 10-daagse rond geestelijke gezondheid.

De spreuken zijn fijne woordspelingen of citaten die bij voorbijgangers voor een glimlach of ontroering zorgen. Naast dat het ons moet doen nadenken over de eigen mentale gezondheid is het ook een ludieke manier om het taboe rond praten over hoe we ons voelen te doorbreken. Het zijn de leerlingen van de afdeling Beeld van de academie die met enkele stiften de boodschappen achterlieten.

Tijdens de 10-daagse rond geestelijke gezondheid zijn er ook 9 verschillende activiteiten gepland in Wijnegem. Ze kunnen allemaal op een andere manier een kijk bieden op mentale gezondheid en veerkrachtigheid. Er is keuze uit lezingen, voorstellingen, een muziekoptreden en een begeleide wandeling.

De actie kadert in het initiatief van de gemeente om geestelijke gezondheid meer in de aandacht te brengen. Nog te vaak is er een taboe over het thema.