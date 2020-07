“Dit had veel erger kunnen zijn”: 14 bewoners en 7 medewerkers testen positief op corona in woonzorgcentrum Molenheide ADA

30 juli 2020

18u02 0 Wijnegem In woonzorgcentrum Molenheide in Wijnegem hebben in totaal 14 bewoners en 7 medewerkers een positieve coronatest afgelegd. De medewerkers zitten nu thuis in quarantaine, de bewoners werden naar een speciale covid-afdeling overgebracht.

“Dit had veel erger kunnen zijn dus wij zijn opgelucht.” Dat zegt operationeel manager Anthony Cafmeyer. Gisteren bleek dat 11 bewoners en 3 personeelsleden besmet waren met het coronavirus van de in totaal 150 residenten en 110 medewerkers. Maar met slechts een derde van de testresultaten binnen kon dat aantal nog serieus oplopen.

Donderdagnamiddag kwamen de andere resultaten binnen en die zijn al bij al gunstig. In totaal testten 14 bewoners en 7 medewerkers positief. “De medewerkers zitten nu thuis in quarantaine en de besmette bewoners werden naar een speciale covid-afdeling gebracht. Volgende week zullen we iedereen die een negatieve test aflegde nogmaals testen om te kijken dat er zeker geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden”, aldus Cafmeyer.