‘Bananenbrug’ over Albertkanaal wordt vervangen door twee nieuwe bruggen David Acke

21 september 2020

10u23

Bron: Vlaamse waterweg nv 0 Wijnegem Niet één maar twee bruggen zullen de ‘Bananenbrug’ over het Albertkanaal vervangen. De brug aan de Turnhoutsebaan in Wijnegem zal vervangen worden door een brug voor het wegverkeer, de andere wordt er een uitsluitend voor fietsers en voetgangers. Die eerste komt enkele honderden meters ten westen van de huidige brug, de fiets- en voetgangersbrug komt ter hoogte van het sluizencomplex.

Door de verplaatsing van de autobrug wijzigt ook de verkeersituatie. Op de noordelijke rechteroever komt één kruispunt met verkeerslichten waar de ’s Gravenwezelsesteenweg verbonden wordt met de Turnhoutsebaan, de Albertkanaalbaan en de brug. De bestaande kruispunten op deze oever komen te vervallen. Op de zuidelijke linkeroever komt een kruispunt met verkeerslichten dat de Turnhoutsebaan, de Stokerijstraat en de brug met elkaar verbindt. Ook de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Oude-Turnhoutsebaan en van de Stokerijstraat met Lindenlei en Turnhoutsebaan krijgen een nieuwe aangepaste inrichting met veilige fietsoversteekplaatsen.

Boogbrug

De nieuw autobrug wordt een stalen boogbrug met een aangepaste vormgeving die afgestemd is op de nabije omgeving. De stalen bovenbouw steunt op betonnen pijlers. In zijn geheel is de nieuwe brug ongeveer 118 meter lang, de grootste overspanning tussen de beide pijlers bedraagt ongeveer 88 meter. Op de nieuwe autobrug worden twee rijstroken voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en twee onderhoudspaden. Er zijn geen fietspaden of voetpaden, deze brug is immers uitsluitend bedoeld voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens. Om geluidshinder te beperken worden in de buitenbochten van deze brug geluidsschermen voorzien. Deze schermen worden doorgetrokken tot aan de voet van de brug.

“De fietsbrug wordt een stalen tuikabelbrug, waarbij het brugdek door middel van kabels of tuien wordt opgehangen aan een centrale pijler van ca. 44 meter hoog. De brug komt ongeveer op de plaats van de bestaande brug en heeft een overspanning van 171 meter. De pijler wordt voorzien op het midden-eiland van het sluizencomplex. Op de brug komt een fietspad met een breedte van 4 meter en een voetpad van 3 meter. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4 procent en worden er rustplatformen voorzien”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg nv. Op de noordelijke rechteroever wordt deze helling aangelegd op het bestaande talud van de Turnhoutsebaan dat hiervoor wordt aangepast. Op de zuidelijke linkeroever wordt parallel aan de Stokerijstraat een lichte en transparante stalen helling gebouwd boven het jaagpad. Op beide oevers worden ook trappen voorzien zodat de voetganger niet noodzakelijk de volledige helling moet aflopen.

Timing

De Vlaamse Waterweg nv werkt het project dit jaar nog verder uit, en streeft ernaar om in januari 2021 de omgevingsvergunning aan te vragen. De werken voor de nieuwe wegbrug zouden dan kunnen starten einde 2021.