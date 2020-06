Zware brand en hevige rookpluim in bedrijf dat houtkrullen verwerkt LSI/VHS

10 juni 2020

17u33 0 Wielsbeke In de Ooigemstraat in Wielsbeke is woensdagnamiddag brand uitgebroken in het houtrecyclagebedrijf Foronex. De voorbije jaren gebeurde dat ook al verschillende keren, maar nu gaat het om een bijzonder zware brand.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand ontstond iets na 16.30 uur, achteraan een grote loods waar de houtkrullen worden aangevoerd. Kortsluiting ligt mogelijk aan de oorzaak. De brandweer kwam met een tiental wagens ter plaatse, er werd ook een tankwagencircuit opgestart om de toevoer van bluswater te verzekeren. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die tot kilometers in de omtrek te zien is. De Ooigemstraat is plaatselijk afgesloten voor alle verkeer, dat zal zeker nog enkele uren het geval zijn. Voor zover bekend, vielen er bij de brand geen slachtoffers.

Later meer.