Zwaantjesbrug in Ooigem pas hersteld of te hoog geladen dieplader knalt er opnieuw tegen LSI

29 september 2020

18u56

Bron: LSI 0 Wielsbeke Amper enkele weken nadat de Zwaantjesbrug over de Expresweg (N382) in Ooigem (Wielsbeke) is hersteld, is er dinsdagnamiddag opnieuw een te hoog geladen vrachtwagen tegenaan geknald. De Mercedes van een werkneemster van Unilin Panels kreeg de brokstukken op de motorkap en de voorruit.

Het was nu toch al zo’n twee jaar geleden dat een te hoog geladen vrachtwagen de 4 meter hoge Zwaantjesbrug had geramd. Toen boorde een betonpaneel op een dieplader zich tussen het wegdek en de onderkant van de brug, met serieuze schade tot gevolg. Amper een maand eerder was een kraan van 20 ton nog tegen de brug geknald. Begin september pas volgden de herstellingen aan de brug maar amper enkele weken later is het opnieuw prijs. Een dieplader van de specialist in uitzonderlijk vervoer Martlé uit Knesselare was geladen met een graafmachine. De kraanarm bleek te hoog voor de brug en bleef haperen, met een stevige knal tot gevolg. “Ik reed vlak achter die vrachtwagen”, aldus Tamara De Clercq uit Zottegem, die na haar dagtaak bij Unilin Panels op weg was naar huis in Zottegem. “Ik zag de vrachtwagen afremmen en deed dat ook. Het volgende ogenblik vielen er brokstukken op de motorkap en de voorruit van mijn wagen. Ik kon niets meer zien.” De Mercedes van de vrouw moest getakeld worden.

De voorbije jaren miskeken meerdere truckers zich op de hoogte van de brug. Een bordje duidt nochtans de precieze hoogte aan. Na het laatste incident kwamen er voor de brug extra signalisatieborden die de hoogte van de brug aangeven. Probleem is dat truckers af en toe de precieze hoogte van hun lading verkeerd inschatten. Door het ongeval kwam de stabiliteit van de brug niet in het gedrang. Er was een tijdlang wel slechts alternerend verkeer mogelijk op de weg tussen Ingelmunster en Waregem.