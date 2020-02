Zoon van neergeschoten vrouw (72): “Tuinman gaf haar koosnaampjes” Lieven Samyn

22 februari 2020

00u00 1 Wielsbeke De twee kogels die Grietje Wieringa (72) uit Wielsbeke door het lichaam kreeg, zullen mogelijk levenslange schade aanrichten. Het levensgevaar is geweken, maar de kleine hersenen blijken beschadigd. "Mijn moeder is nog heel verward en zal opnieuw moeten leren stappen." Haar minnaar, tuinman Imraan A. (31), en zijn echtgenote Summer A. (25) blijven een maand langer in de cel, zo heeft de raadkamer gisteren beslist.

Op maandag 10 februari reed het koppel vanuit Temse, waar ze wonen, naar de huurvilla van Grietje Wieringa in het West-Vlaamse Wielsbeke. Met die vrouw had de dertiger al jarenlang een seksuele affaire. Die ontstond toen ze nog gehuwd was met een vaak uithuizige Italiaanse zakenman en in een villa in Brasschaat woonde. Toen hij in 2017 met Summer A. trouwde, vertelde hij zijn echtgenote dat de affaire was stopgezet, maar ze ging door. Het koppel ging zelfs geregeld samen op bezoek bij de alleenstaande vrouw, om haar te helpen in de tuin en het huishouden. Tijdens zo'n bezoek kreeg Grietje een kogel in de borst en in het hoofd.

Kruitsporen

"Imraan wou mijn moeder niet laten vallen", vertelt Grietjes zoon vanuit Nederland. "Hij voelde zich ook schuldig over de breuk tussen mijn moeder en mijn vader. Daarom hielp hij haar naar Wielsbeke verhuizen. Plan was dat mijn moeder dat huis zou kopen. Wellicht dacht Summer dat de relatie dan zou uitdoven, en misschien beloofde hij haar dat ook wel. Ze trouwde met Imraan, zou zich tot de islam bekeren, mijn moeder was ver weg, en Imraan zou helemaal van haar zijn. Maar door een voorverkooprecht bleek een aankoop van het huis in Wielsbeke niet mogelijk. Mijn moeder zou dus opnieuw met de hulp van Imraan verhuizen... Bovendien hoorde Summer dat Imraan en mijn moeder elkaar nog koosnaampjes gaven en dat de relatie duidelijk nog niet voorbij was." Het is nog wachten op de resultaten van het kruitsporenonderzoek op de kledij en handen om officieel de schutter te kunnen aanduiden. Imraan A. wijst naar Summer, terwijl zij zich voorlopig niets meer herinnert. "Maar het is duidelijk dat Imraan A. een meester-manipulator is", zegt Filip De Reuse, één van de advocaten van Summer A. "Hij speelde dubbel spel en uit nu niet mis te verstane bedreigingen aan haar adres. Daaruit blijkt dat hij niets om haar geeft. Hij denkt er enkel aan zijn eigen hachje te redden. Zij is een zorgkundige met een blanco strafblad, hij liep al 29 veroordelingen op." (LSI)