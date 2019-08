Zondag opnieuw editie Nightswimming Joyce Mesdag

22 augustus 2019

Komende zondag 25 augustus vindt opnieuw een editie ‘Nightswimming’ plaats in het openluchtzwembad van Wielsbeke. Nightswimming wordt enkel georganiseerd als het meerdere dagen na elkaar tropisch warm is. De komende dagen worden opnieuw hoge temperaturen voorspeld, en komende zondag is het dus opnieuw zover. Je kan er zondag - behalve overdag- ook vanaf 21u tot middernacht terecht. Dat is iets anders dan andere edities, die van 22 uur tot 1 uur liepen. Er is aangepaste muziek en verlichting. Er worden alcoholcontroles gehouden aan de inkom van het zwembad. Wie positief blaast, mag niet binnen. Meer info vind je op http://www.wielsbeke.be..