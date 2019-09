Zeven mensen gewond afgevoerd na botsing tussen twee gezinnen op brug Alexander Haezebrouck & Hans Verbeke

15 september 2019

00u08 24 Wielsbeke Op de Expresweg tussen Waregem en Wielsbeke is zaterdagnamiddag op de brug over de Leie een zwaar ongeval gebeurd. Twee auto’s botsten frontaal met elkaar. In totaal vielen zeven slachtoffers, vier kinderen tussen vijf en tien jaar en drie volwassenen. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.50 uur op de Expresweg op de brug over de Leie. Een Skoda Octavia en een Ford Focus botsten frontaal met elkaar. In één auto zaten twee volwassenen en twee jonge kinderen, in de andere een moeder en twee jonge kinderen. De klap was enorm hevig. Alle zeven inzittenden werden met lichte tot zware verwondingen overgebracht naar de ziekenhuizen van Kortrijk en Waregem. Niemand verkeert in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Beide auto’s liepen zware schade op. Door het ongeval was de Expresweg urenlang afgesloten voor het verkeer.