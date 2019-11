Wielsbeke wil Oude Leiearm nog altijd dempen: “We compenseren natuur iets verderop” Joyce Mesdag

28 november 2019

21u09 6 Wielsbeke De gemeente Wielsbeke heeft de aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om de Oude Leiearm te mogen dempen, om zo een nieuwe toegang te kunnen creëren tot de site van parket- en vinylspecialist Unilin.

Momenteel bevindt de toegang van het bedrijf zich in de Ooigemstraat. Bij druk verkeer veroorzaakt het op- en afrijden van vrachtwagens veel verkeersoverlast en -onveiligheid, en door de groei van Unilin zou dat probleem enkel nog toenemen. Unilin is daarom al langer vragende partij om de op- en uitrit van de site weg te halen van de openbare weg. Alleen zijn er niet veel opties. De enige locatie die dat mogelijk kan maken, is het perceel naast Unilin, met onder meer de Oude Leiearm.

Waardevolle natuur

Dat perceel is momenteel ingekleurd als industriegebied, maar de voorbije jaren ontwikkelde zich daar een waardevol stukje natuur. Natuurpunt gaf onder meer al mee het niet eens te zijn met de plannen van het gemeentebestuur en Unilin. “Dergelijke projecten toelaten op een waardevol stuk natuur omdat het nu eenmaal in het ‘paars’ ingekleurd staat op de plannen, dat is niet meer van deze tijd”, wist Martine Langen van Natuurpunt De Torenvalk.

Compensatie

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) legt uit waarom de Oude Leiearm dempen de beste oplossing is. “We compenseren het dempen van de Oude Leiearm door een terrein op te waarderen dat enkele honderden meters verder ligt tussen de Leie en de Ooigemstraat en ingekleurd is als natuurgebied. Dit stuk van de Oude Leiearm wordt een rijker natuurgebied met dubbel zoveel bomen en meer water door het verbreden van de bestaande Leiemeander. Ook de waterdieren uit het gedempte deel krijgen een nieuwe bestemming.”

Dieren verplaatsen

Daarnaast zal de gemeente Wielsbeke 2 nieuwe bomen planten voor elke boom die verdwijnt. “Het compensatiegebied sluit ook aan op de bestaande natuur rond het geboortebos. Ook de initiële waterloop van de Oude Leie in het compensatiegebied wordt aanzienlijk verbreed en deels verdiept zodat er meer waterdieren in zullen kunnen leven. De waterdieren die nu in de zone leven die gedempt wordt, worden voor het starten van het dempen professioneel gevangen en verplaatst naar andere waterplekken in Wielsbeke en omstreken. Omdat de compensatie gebeurt op een terrein dat bestemd is als natuurgebied, zal het ook nooit verdwijnen. Dat deze ingreep bovendien de mobiliteit, verkeersveiligheid en groei van Unilin in onze gemeente ten goede komt, is erg belangrijk voor onze inwoners”, besluit Jan Stevens. De aanvraag voor een omgevingsvergunning die donderdag ingediend werd, kwam tot stand na intensief overleg tussen de diensten van de gemeente met het Agentschap Natuur en Bos.