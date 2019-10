Wielsbeke vervangt komende 10 jaar alle straatverlichting door ledverlichting Joyce Mesdag

18 oktober 2019

17u15 2 Wielsbeke Wielsbeke investeert de komende 10 jaar 1,6 miljoen euro in het verledden van de openbare verlichting.

“De energieverslindende straatlampen in onze gemeente worden stilaan vervangen door ledverlichting”, zegt Daisy Haydo (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Hierdoor kunnen we bepaalde straten efficiënter verlichten. En niet onbelangrijk: het energieverbruik en de CO2-uitstoot zal dalen, met maar liefst 40 procent.”

Het is de bedoeling dat in 10 jaar alle lampen vervangen worden. “We investeren hiervoor zo’n 160.000 euro per jaar”, zegt schepen van Milieu Magda Deprez (CD&V) . “Wielsbeke besliste om het Burgemeestersconvenant niet te ondertekenen. Dat zou ons zo’n 16.000 euro per jaar kosten. We investeren dat geld, dat vooral zou gebruikt worden voor het maken van plannen en rapporten, liever in concrete maatregelen die zichtbaar zijn voor onze inwoners. Zo dragen we rechtstreeks bij aan minder CO2-uitstoot in onze gemeente.”