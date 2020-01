Wielsbeke telt (procentueel) het meeste bloedgevers, Spiere-Helkijn scoort het slechtst Joyce Mesdag

27 januari 2020

16u23 0 Wielsbeke Wielsbeke is koploper in onze regio als het op bloed geven aankomt. 5,6 procent van de inwoners geeft bloed, dat is een pak meer dan het Vlaams gemiddelde van 3 procent.

Lendelede presteert ook mooi, met 4,91 procent en ook Wevelgem en Anzegem doen het niet slecht, met 4,22 en 4,18 procent. De rode lantaarn is voor Spiere-Helkijn (1,94 procent), Menen (2,61 procent) en Avelgem (2,94 procent).

Dat Wielsbeke zo goed scoort, is volgens Frederic Depypere, voorzitter van Rode Kruis Wielsbeke, geen toeval. “We zetten echt zwaar in op promo van onze inzamelmomenten. Als er een bloedinzameling is, dan melden we dat via sociale media, broodzakstickers en affiches ", zegt Depypere. “We maken het ook altijd heel gezellig in de bar achteraf, proberen de mensen warm te ontvangen en de wachttijd zo laag mogelijk te houden. Op die manier wordt een bezoekje aangenaam, en gaan mensen liever komen. We moedigen hen ook aan om anderen mee te brengen, zo wordt een bezoekje nóg leuker, én hebben we zelf een extra donor erbij.” Maar Rode Kruis Wielsbeke gaat nog verder. “Wij organiseren om de drie maanden twee inzamelingen. Dat is nu op 4 februari in Den Aert en op 14 februari in het CC. Op die manier proberen we donoren die bijvoorbeeld in ploeg werken en de ene week niet kunnen, de week erop de kans te geven om langs te komen. Met twéé inzamelingen bereiken we méér volk dan met maar één. En geregeld leggen we een busje in om met een 15-tal donoren plasma te gaan geven in Kortrijk.”

Beter doen

Rode Kruis lanceert de cijfers om hun streefdoel in de kijker te zetten. “Op dit moment geeft gemiddeld 3 procent van alle Vlamingen bloed”, klinkt het. “Dat willen we dit jaar graag beter doen. Als in 2020 4 procent van de bevolking doneert, dan zijn er meer donoren om de bloedvoorraad op peil te houden. Om dat extra procent te halen, hebben we jouw hulp nodig. Help jij ons de oproep te lanceren om van jouw dorp of stad dit jaar een nóg warmere plek te maken. Samen helpen we Rode Kruis-Vlaanderen aan de 4 procent donoren.”

Meer cijfers vind je op www.rodekruis.be/onsdorpgeeft. Waregem is goed voor 3,82 procent, Zwevegem voor 3,81 procent, Kortrijk voor 3,03 procent, Kuurne voor 3,94 procent, Harelbeke voor 3,75 procent en Deerlijk voor 3,92 procent. Bloedgevers die in een andere gemeente gaan bloed geven, tellen toch mee in hun eigen woonplaats. De cijfers zijn gemaakt op basis van de gemeente waarin de bloedgevers wonen.