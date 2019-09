Wielsbeke start ook ‘Huis van het Kind’ Joyce Mesdag

04 september 2019

17u36 0 Wielsbeke Wielsbeke start dit najaar ook met een ‘Huis van het Kind’, een samenwerkingsverband van verschillende lokale verenigingen en organisaties die werken met en voor kinderen, jongeren en gezinnen.

“Huis van het Kind Wielsbeke is in de eerste plaats een netwerk, een symbolisch huis dus. Door krachten te bundelen wil Huis van het Kind het welzijn van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders verhogen”, zegt schepen van Jeugd Rachida Abid. “We willen er zijn voor iedereen die zorg draagt voor kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting vormen de rode draad doorheen Huis van het Kind Wielsbeke.”

Workshops

Huis van het Kind Wielsbeke is nog in volle opstartfase, maar binnenkort zal je er met alle kleine en grote vragen terechtkunnen. “We organiseren ook diverse workshops en leuke activiteiten. In het najaar bijten we de spits af met het thema ‘zindelijkheid’. Meer info is binnenkort terug te vinden op www.wielsbeke.be/huisvanhetkind. Nog vragen? Interesse om mee te werken aan de verdere uitbouw van Huis van het Kind? Laat gerust iets weten: huisvanhetkind@wielsbeke.be.”