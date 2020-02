Wielsbeke krijgt jachthaven met cafetaria Joyce Mesdag

03 februari 2020

16u51 0 Wielsbeke De kogel is door de kerk: Wielsbeke krijgt een jachthaven. Naast die jachthaven komt een ‘clubhuis’, een cafetaria waar ook fietsers en voetgangers even kunnen verpozen. “De locatie daar is een prachtige omgeving om even halt te houden”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “Dit wordt ongetwijfeld een trekpleister.”

De jachthaven komt vlakbij het pompstation aan de drietrapsluis, op de plak waar het kanaal Ooigem-Leie en de Leie samenkomen. Er zullen een 20-tal boten kunnen aanmeren. Naast de jachthaven wordt een ‘clubhuis’ neergepoot, een cafetaria waar zowel de mensen die aanmeren met hun boot, als de fietsers of wandelaars die langs de Leie passeren, iets kunnen eten of drinken. Er komt ook een sanitair deel dat opengesteld wordt voor passanten.

“Dit zal echt een goeie zaak zijn voor onze gemeente”, zegt Stevens. “Er zijn op dit moment niet zoveel etablissementen in de buurt waar je tegen de Leie iets kan drinken, met zicht op het water. We hebben zelf ook al het terras aan het André Demedtshuis, dat we als gemeente uitbaten, maar dat is enkel in de zomermaanden. De locatie hier is ook top, met aan de ene kant de Leie en aan de andere kant de groene Leiemeander die tot achter het kasteel van Ooigem kronkelt. Het zal hier mooi vertoeven zijn.”

Het initiatief komt van de jachtclub vzw Ooigem Yacht Club Leiekanaal. “Ik heb daar vorige legislatuur inderdaad mee voor geijverd”, zegt Rik Buyse, voormalig schepen en ondervoorzitter van de vzw Ooigem Yacht Club Leiekanaal. “Blij dat de nodige subsidies binnen gehaald werden en het project intussen ook vergund werd.” Het is architect Jeroen Tack uit Ooigem die het clubhuis mocht uittekenen. “Een leuke opdracht”, zegt Tack. “Een mooi project, en dat in mijn eigen gemeente, dat maakt het extra leuk om te doen.”

Het investeringsbedrag dat voorzien wordt, daar moeten we nog even vaag over blijven. “Op dit moment krijgen aannemers nog de kans om hun beste prijs te geven voor de realisatie van het project”, zegt Stevens. Het komt op een paar honderd duizend euro, dat grotendeels gesubsidieerd wordt door de Provincie. De rest van het bedrag zal de vzw Ooigem Yacht Club Leiekanaal over een termijn van 15 jaar terug betalen aan de gemeente.

Het is de jachtclub die zal instaan voor de uitbating van de cafetaria, en het onderhoud van het sanitair blok. “Intussen hebben we daar al een uitbater voor gevonden”, zegt Buyse. “We willen graag dit jaar nog open gaan.”