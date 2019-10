Wielsbeke krijgt eindelijk échte nieuwjaarsreceptie Joyce Mesdag

28 oktober 2019

Het is zover: Wielsbeke krijgt -als een van de laatste gemeenten in de regio- ook een échte nieuwjaarsreceptie. Op zondag 5 januari 2020 nodigen gemeente en OCMW Wielsbeke alle inwoners van Wielsbeke uit om samen te klinken op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de sporthal op domein Hernieuwenburg in Wielsbeke. Iedereen is welkom van 11 uur tot 13 uur. Naast een drankje worden aan alle aanwezigen ook frietjes aangeboden. Rond half twaalf zal burgemeester Stevens van Wielsbeke een korte toespraak houden.

De nieuwjaarsreceptie zal voortaan jaarlijks plaatsvinden op de eerste zondag van januari, behalve wanneer deze dag samenvalt met 1 januari. In dat geval zal de receptie een week later doorgaan. De receptie zal afwisselend plaatsvinden in Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve en Ooigem.

De voorbije jaren kwam er geregeld wel eens de vraag naar een nieuwjaarsreceptie, onder meer vanuit de hoek van de oppositie. Tot nu trakteerde het gemeentebestuur steevast op de Wielsbeekse Feesten in september, en dat werd als reden aangehaald om het niet in januari nog eens te doen. Maar nu heeft Wielsbeke dus tóch een nieuwjaarsreceptie.