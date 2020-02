Wielsbeke is één ereschepen en twee eregemeenteraadsleden rijker Joyce Mesdag

12 februari 2020

18u34 0 Wielsbeke Tijdens de meest recente gemeenteraad van Wielsbeke hebben een aantal politici een eretitel toegekend gekregen.

Marc Debie, die 20 jaar gemeenteraadslid was voor CD&V, van 1999 tot en met 2018, en die van 2007 tot en met 20014 ook schepen was, kreeg de titel ereschepen. Hilde Debommarez en Isabelle Decrans werden allebei gelauwerd als eregemeenteraadslid. Hilde en Isabelle waren allebei raadslid voor WDV en daarna U. Hilde van 1995 tot 2018 en Isabelle van 1999 tot 2018. Tijdens diezelfde gemeenteraad is ook beslist om een verzoek tot toekenning van de eretitel als ereburgemeester in te dienen bij de hogere overheid voor gewezen burgemeesters Noël Demeulenaere en Georges Lambrecht.