Wielsbeke investeert in nieuwe sporthal en zwembad, nieuw woonzorgcentrum en aanpak Rijksweg en Heirweg Joyce Mesdag

19 december 2019

22u00 0 Wielsbeke Het gemeentebestuur van Wielsbeke heeft haar plannen voor de komende zes jaar bekend gemaakt. Erg veel verrassingen zitten daar niet in. Dat er een nieuw woonzorgcentrum komt en een nieuwe sporthal met zwembad, dat stond al langer vast. “Onze schuld is bij de hoogste van Vlaanderen en die willen we deze legislatuur terugdringen”, zegt schepen van Financiën Filiep De Vos (CD&V).

Er zijn drie grote investeringen de komende zes jaren in Wielsbeke.

Voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum wordt 7,5 miljoen euro vrijgemaakt. Opvallend: daarvoor wordt samengewerkt met een mede-investeerder. Het wordt dus een publiek-privaat project, iets dat CD&V vorige legislatuur nog absoluut wilde vermijden. “Het is een keuze die we moeten maken, willen we alles betaalbaar houden voor onze burgers”, zegt De Vos. “Bovendien willen we kiezen voor ‘integrale ouderenzorg’, met andere woorden een woonzorgcentrum waar we ook thuisverpleegkunde en een dagcentrum aan kunnen koppelen. De expertise die een private partner daarin bijbrengt, vinden we ook hee waardevol.”

Waar het woonzorgcentrum komt, is nog steeds niet beslist. “We hebben zelf een aantal locaties in gedachten, maar onze uiteindelijke private partner zal daar wellicht ook nog een eigen idee over hebben. We wachten dus nog even met het doorhakken van die knoop.”

Er wordt daarnaast ook 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van gescheiden fietspaden op de Heirweg richting Wakken en de Rijksweg richting Oostrozebeke. “Vooral de Heirweg is een zwart punt in onze gemeente als het op veiligheid aankomt. De timing staat nog niet vast, maar we willen nu al zeker meegeven dat we de twee straten niet op hetzelfde moment gaan onderbreken.”

Het derde grote project is de bouw van een nieuwe sporthal met binnenzwembad en cafetaria op domein Hernieuwenburg. Dat wordt een investering van 9 miljoen euro, waar Oostrozebeke en Dentergem elk 1 miljoen euro in bijdragen. Van de Vlaamse overheid komt nog eens een subsidie van 1,25 miljoen euro voor dat project.

In totaal wordt in Wielsbeke 25,2 miljoen euro geïnvesteerd de komende zes jaar. “Dat is inderdaad een stukje minder dan de voorbije twee legislaturen”, zegt De Vos. “Onze schuld is bij de hoogste van Vlaanderen en we willen er deze legislatuur een prioriteit van maken om die terug te dringen. In de afgelopen zes jaar verminderden we de schulden met zo’n 3,5 miljoen euro. Ook in deze legislatuur zetten we die trend verder en plannen we de schuld met minstens eenzelfde bedrag af te bouwen.”

Extra centen worden niet gezocht bij de basisbelastingen. De tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing in Wielsbeke stijgen de komende zes jaar niet. “De gebouwen en gronden die niet meer nodig zijn voor de kerntaken van ons gemeentelijk beleid gaan we wél verkopen”, zegt De Vos.

Burgemeester Jan Stevens (CD&V) vult aan: “Wielsbeke kiest de komende jaren voor een ambitieus, financieel overwogen en realistisch plan. Naast de drie grote projecten ligt de focus vooral op kleinere projecten die een onmiddellijke meerwaarde hebben voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers.”

Naast de drie grote investeringen, zijn er nog een aantal ‘kleinere’ investeringen. 35% van de openbare verlichting is nu al vervangen door ledverlichting. Met een investering van nog eens 500.000 euro moet dat percentage tegen eind deze legislatuur op 60% komen. Er komt ook een mobiliteitscommissie die het college moet adviseren over mobiliteitsthema’s.

125000 euro gaat naar de aanleg van nieuwe speelpleinen in de drie deelgemeenten, 50.000 euro voor de realisatie van een recreatief mountainbikeparcours in het speelbos van Sint-Baafs-Vijve. Er wordt tot slot gekozen voor camera’s op enkele strategische plaatsen om het veiligheidsgevoel van de burger te verhogen. Domein Hernieuwenburg en het centrum van Sint-Baafs-Vijve zijn twee locaties waar het bestuur op dat vlak nu al zijn zinnen op heeft gezet.