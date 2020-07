Wielsbeke investeert bijna 400.000 euro in relanceplan na corona Joyce Mesdag

20u08 0 Wielsbeke In Wielsbeke werd vanavond het relanceplan voorgesteld, met maatregelen die een boost moeten geven aan het sociaal en economisch leven in de gemeente. De opvallendste maatregelen? De bevolking krijgt waardebonnen om op vier evenementen te verteren, er komt een nieuw evenement ter vervanging van de Wielsbeekse Feesten, en er komt een coronafonds voor verenigingen.

De vier fracties in de gemeenteraad stelden samen een actieplan op, goed voor een investering van 382.500 euro. We lijsten even de belangrijkste punten op:

Elk Wielsbeeks gezin krijgt als nieuwjaarsgeschenk 20 euro aan waardebonnen die ze in 2021 op vier grote evenementen in de gemeente kunnen besteden: de Ooigemse Feesten in juni, de Wielsbeekse Feesten in september, de hondenzwemming in Sint-Baafs-Vijve in oktober, en de kerstmarkt in Ooigem in december. De bonnen kunnen ook gebruikt worden voor gemeentelijke culturele activiteiten. “Het gaat om een totaalbedrag van 82.000 euro dat op die manier in de vier evenementen en de culturele sector wordt gepompt”, zegt schepen Filiep De Vos (CD&V).

Er komt ook een coronafonds voor verenigingen. Het totale bedrag aan subsidies die in 2019 verdeeld werd, wordt in 2020 verdeeld, ook al werd er minder georganiseerd. Daarnaast wordt er nog eens 32.000 euro vrijgemaakt dat onder erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen wordt verdeeld. Jeugdverenigingen kunnen bovendien beroep doen op een extra subsidie van 2000 euro, om de extra uitgaven te compenseren die worden gemaakt voor de kampen.

De gemeente organiseert een extra evenement ter vervanging van de Wielsbeekse feesten, in samenwerking me de kermiskamers. Lokale horecazaken worden daarbij betrokken. Waar en wanneer dat wordt georganiseerd, en op welke manier, dat moet nog beslist worden.

Er werd 100.000 euro vrijgemaakt in het kader van veiligheidsmaatregelen: zo kregen alle inwoners ouder dan 12 jaar twee herbruikbare maskers in de bus. Ook in dat bedrag: de noodopvang die in scholen werd georganiseerd en extra beschermingsmiddelen in het woonzorgcentrum.

25.000 euro gaat naar extra steun voor kwetsbare inwoners. “Omdat we een toename van het aantal steunvragen aan het OCMW verwachten”, zegt De Vos. “Tijdens de lockdown hebben we ook extra voedselbedelingen aan huis gedaan.”

De Wielsbekebon wordt extra gepromoot, en alle horecazaken mogen een gratis terras te plaatsen op het openbaar domein, als dat de veiligheid niet in het gedrang brengt.

Tot slot wordt 15.000 euro vrijgemaakt voor de aankoop van software en de aanpassing van de infrastructuur zodat het gemeentehuis meer op afspraak kan werken.