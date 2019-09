Wielsbeke heeft nu ook Infopunt Dementie Joyce Mesdag

30 september 2019

De gemeente Wielsbeke heeft nu ook een infopunt dementie in het OCMW, een initiatief dat kadert in het project ‘Dementievriendelijke gemeente’. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen en twijfels over dementie. Binnen het OCMW Wielsbeke werden twee referentiepersonen dementie aangesteld: Jolien Vandersteene en Hein Vanhuyse. Wie contact wil opnemen met het infopunt, kan dat via 0800/12.699 of via dementie@wielsbeke.be. Het infopunt werd feestelijk gelanceerd in bibliotheek Bibox.