Wielsbeekse tweekoppige schildpad viert zevende verjaardag Joyce Mesdag

28 mei 2019

14u25 4 Wielsbeke De tweekoppige Afrikaanse schildpad Kianga viert vandaag haar zevende verjaardag. Baasje Ronny Ryckoort is enorm fier.

“Destijds had niemand gedacht dat Kianga zou kunnen overleven, maar intussen vieren we al haar zevende verjaardag.” Kianga is intussen een bekende burger geworden in Wielsbeke. Op Werelddierendag in oktober vorig jaar werd ze nog ontvangen in het gemeentehuis van Wielsbeke, waar ze van burgemeester Jan Stevens (CD&V) en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een officieel diploma en ereteken kreeg. De schildpad is een graag geziene gast op dierenbeurzen, en wordt vaak uitgenodigd voor actes de présence op scholen en dergelijke. En wanneer de Rode Duivels spelen op een EK of WK voetbal, waagt ze zich altijd aan een pronostiekje. Het dier heeft ook een eigen facebookpagina, én een eigen veranda, die baasje Ronny speciaal voor haar liet bouwen.