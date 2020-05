Wielsbeeks bedrijf bouwt grootste Smurfenpretpark ter wereld in... China Joyce Mesdag

29 mei 2020

16u34 3 Wielsbeke Vandaag, vrijdag, is het grootste Smurfenpretpark ter wereld geopend, in Shanghai. Het is een West-Vlaams bedrijf, KCC Entertainment Design, dat het pretpark mocht ontwerpen. “Smurfen zijn erg populair in China”, zegt Reinhart Viaene van KCC. “Sinds de Smurfenfilms zijn ze daar een hype.”

Voor het park werkt de uitbater, Shimao Property Holdings Limited, een van de grootste vastgoed ontwikkelaars in China, samen met het Belgische bedrijf IMPS, dat de rechten van De Smurfen bezit. KCC Entertainment Design mocht het park ontwerpen. Het project bestaat uit een indoorpretpark, en een outdoorpretpark. Het outdoorgedeelte wordt volgend jaar nog afgewerkt, maar het indoorpretpark werd vrijdag feestelijk geopend.

Doolhof

“Ons Belgische team dompelde zich volledig onder in de wereld van de Smurfen” zegt CEO Yannick Maes. “Om het verborgen Smurfenland te vinden moeten bezoekers bij het binnenkomen hun weg zoeken doorheen een doolhof. In het pretpark zijn er drie zones, elk volgens een eigen thema ingericht. Het ‘Fantasy Forest’ (2.500 vierkanter meter) bevat verschillende leuke familie-attracties. In het Smurfendorp (3.000 vierkante meter) kan de bezoeker alle Smurfen ontmoeten, de verschillende paddenstoelen en de activiteiten erin ontdekken en op verschillende Smurfenattracties het dagdagelijkse leven van een Smurf beleven. In het huis van Gargamel (2.500 vierkante meter) is alles op extra grote schaal en kun je via spleten en kieren het volledige huis ontdekken. Je kan ook de Smurfen die gevangen zitten helpen ontsnappen.”

Ook in Dubai

Het park bevat in totaal 29 attracties in het Smurfenthema, zoals de ‘Smurfbessensapfabriek-achtbaan’ en ‘Gargamels interactieve spookhuis’. Vreemd misschien dat onze kleine Belgische vriendjes zowaar een eigen pretpark hebben in China. “Smurfen zijn immens populair in China”, zegt Reinhart Viaene van KCC. “Sinds de smurfenfilms zijn ze daar een hype. Het is het eerste Smurfenpark dat wij zetten, maar concullega’s hebben er bijvoorbeeld ook al eentje in Dubai gebouwd. Met de 8.000 vierkante eter is het Smurfenpretpark in China meteen wel het grootste Smurfenpretpark ter wereld.”

Door corona kon het Vlaamse team van KCC niet aanwezig zij bij de opening. “Heel jammer uiteraard”, zegt Reinhart Viaene van KCC. “Maar onze collega’s die van daaruit werken, hebben ons goed op de hoogte gehouden van de opening met beeld en geluid. We zijn best tevreden over de opening. Er mochten maar een beperkt aantal mensen binnen, om de veiligheid van alle bezoekers te kunnen garanderen, maar alle tickets waren de deur uit.”

KCC Entertainment Design, dat in 2000 werd opgericht, telt meer dan 50 vaste medewerkers wereldwijd. Het heeft al 230 projecten in 35 verschillende landen gerealiseerd.