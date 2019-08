Werken voor fietsoversteek aan Agristo starten Peter Lanssens

19 augustus 2019

12u40 0 Wielsbeke De werken voor de fietsoversteekplaats op de Expresweg (N382), aan het aardappelverwerkend bedrijf Agristo en de Grote Molstenstraat in Wielsbeke, vatten deze week aan. Er komt in het midden van de oversteek een opstelplaats voor fietsers. Om zo de gewestweg veiliger in twee stappen over te steken.

Verder krijgt het wegdek een nieuwe toplaag tussen de oversteekplaats en de rotonde met de Ooigemstraat. De werken starten op het rijvak in de richting van Waregem. Die fase duurt een maand. Er wordt eenrichting naar Ingelmunster ingevoerd. Wie naar Waregem moet, rijdt om via de Vaart- en Ooigemstraat. Van midden september tot midden oktober ongeveer wordt het rijvak in de richting van Ingelmunster vernieuwd. Er wordt dan tijdelijk eenrichting naar Waregem ingevoerd. Wie naar Ingelmunster moet, rijdt om via de Ooigem- en Vaartstraat. Fietsers krijgen tijdens de werken een dubbelrichtingsfietspad op de kant van de N382 waar niet gewerkt wordt. Er is een fietsoversteek voorzien aan de Verbindingsstraat. De werken worden uitgevoerd door het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen, in samenspraak met het bedrijf Agristo.