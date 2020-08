Werken aan Zwaantjesbrug worden uitgevoerd op zelfde moment als werken aan rotonde Fabiolalaan Joyce Mesdag

De werken aan de Zwaantjesbrug starten maandag, op hetzelfde moment als de werken aan de rotonde in de Fabiolalaan. De gemeente Wielsbeke had dat zo gevraagd aan De Vlaamse Waterweg.

De rotonde in de Fabiolastraat zal vijf weken afgesloten zijn. “De rotonde blijkt een aantal technische tekortkomingen te hebben”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “De aannemer neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat de rotonde nu afwerken zoals het hoort.” De werken zullen twee weken duren, daarna moet alles nog drie weken uitharden.

Ook de herstellingswerken aan de onderkant van de Zwaantjesbrug starten dus maandag. Op 16 juli 2018 raakte de brug over de N382 en het kanaal Roeselare-Leie in Wielsbeke beschadigd door een botsing met een kraan. Op 17 augustus gebeurde opnieuw een ongeval met een vrachtwagen. Hierbij raakten twee eerder beschadigde liggers nog meer beschadigd. De schade door beide aanrijdingen zal gelijktijdig hersteld worden. Het einde van deze herstellingen is ook voorzien voor eind september.