Werken aan nieuwe sluis zitten op kruissnelheid Joyce Mesdag

03 juli 2019

17u21 0 Wielsbeke De werken voor de bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve zitten op koerssnelheid. Op dit moment is de bouwkuip drooggelegd zodat de sluisdeuren geïnstalleerd kunnen worden. De Vlaamse Waterweg investeert 50 miljoen euro in de Leiewerken in Wielsbeke.

De Leiewerken in Wielsbeken die in juni 2018 startten, kaderen in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Waterwegbeheerder de Vlaamse Waterweg wil een vaarweg realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio’s het Seine- en Scheldebekken, en zo een alternatief bieden voor het goederenvervoer op de weg. Om de Leie bevaarbaar te maken voor container- en duwvaartschepen worden overal in de regio bruggen opgehoogd, sluizen vernieuwd en de Leie verbreed. Ook in Wielsbeke, in Sint-Baafs-Vijve, waar ze bezig zijn met de bouw van een nieuwe sluis.

Vandaag bleek een ideaal moment voor een stand van zaken. “Op de plaats waar een eerste sluishoofd komt, werd een eerste bouwkuip drooggelegd”, zegt Hélène Vermeulen, communicatieverantwoordelijke binnen De Vlaamse Waterweg. “Een sluishoofd bestaat uit twee sluisdeuren. Er komen in totaal drie sluishoofden, één aan het begin, één aan het einde, en één tussenin, zodat niet de hele sluis moet vollopen als kleinere boten en schepen door moeten.”

Vloerplaat wapenen

De bouwkuip van het eerste sluishoofd is leeggepompt en heeft een oppervlakte van 565,5 m². “Dat is dus groter dan een standaard 25-meter zwembad”, zegt Vermeulen. “Er werd 3500 m³ grond weggegraven en meer dan 2 olympische zwembaden water weggepompt. Ook een deel van de betonnen vloer is reeds gegoten. Nu het sluishoofd leeg is, kunnen we starten met het wapenen van de vloerplaat en het bouwen van de wanden. Daarna worden de tijdelijke steunankers weggenomen en wordt de dakplaat verder afgewerkt.”

Het wordt een sluis van 280 meter lang, een verdubbeling ten opzichte van de huidige 140 meter. In de eerste helft van volgend jaar zal die sluis in gebruik genomen worden, daarna wordt de oude sluis afgebroken. Er wordt een insteekdok voorzien zodat lokale bedrijven producten kunnen laden en lossen in en uit schepen.

De Leie wordt er ook verbreed en uitgediept. “De rivier is momenteel 3,50 meter diep. Dit is niet diep genoeg om grotere schepen vlot te laten varen en dus is een verdieping van 1 meter nodig. Door die verdieping zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten ze aangepast worden.” In een latere fase wordt ook de huidige stuw vernieuwd, en er wordt een vistrap voorzien, voor een natuurlijke vispassage.