Werken aan nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem starten binnen twee weken Joyce Mesdag

06 oktober 2020

17u15 3 Wielsbeke De voorbereidende werken startten afgelopen zomer, maar binnenkort gaan de echte werken van de start voor de bouw van een nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem. Volgende zomer starten ook werken voor de aanleg van een fietsbrug even verderop.

“De huidige brug tussen Ooigem en Desselgem is te laag voor de moderne binnenvaart”, zegt Karen Buyse, communicatie verantwoordelijke bij waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg. “We bouwen daarom, in samenwerking met de gemeente Wielsbeke en stad Waregem, een nieuwe, hogere brug. De aannemer is officieel gestart op woensdag 1 juli 2020, maar binnenkort gaan de werken echt van start.”

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed. De nieuwe Leiebrug, die licht en hedendaags moet ogen, komt op dezelfde locatie als de huidige brug, waardoor de impact op de omgeving beperkt is. “Zo blijven alle woningen en een waardevol natuurgebied gevrijwaard. De kostprijs van de bouw van de nieuwe brug wordt geraamd op 6,6 miljoen euro.”

Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug. “De brug heeft een hellend vlak en geen fietsgeulen. Zo kan iedereen gemakkelijk met de fiets aan de hand over de brug. Deze tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug werd eind september geïnstalleerd.”

Aangezien de nieuwe brug op dezelfde locatie komt als de huidige brug, zal het verkeer vanaf 19 oktober tot het einde van de werken geen gebruik kunnen maken van de brug. Auto’s en ander wegverkeer kunnen omrijden via de Gentseweg, Expresweg, Ooigemstraat en de Wielsbeeksestraat. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Munkenhofdreef. Het jaagpad langs de Leie wordt onderbroken dus fietsers kunnen rondrijden langs de Eerste Linie Regimentstraat en de Tweede Aardstraat.

Nieuwe fietsbrug

Er komt ook een nieuwe fietsbrug, die werken zullen in de zomer van 2021 starten. “Het ontwerp van de nieuwe fietsbrug is ondertussen afgewerkt. De brug wordt gebouwd ter hoogte van Beveren-Trakel in Waregem en de oude Leiearm in Wielsbeke. De nieuwe brug wordt een stalen S-vormige brug met een overspanning van 59,5 meter. Het ontwerp is sober, maar harmonieus en vormt één geheel met de bomenrijen en het open Leielandschap. De brug krijgt betonnen aanloophellingen die naadloos zullen aansluiten op de bestaande jaagpaden aan beide zijden van de Leie.”