Vzw voor Kinderen schenkt in totaal 61.000 euro naar verschillende goeie doelen Joyce Mesdag

13 september 2019

De Vzw voor Kinderen uit Wielsbeke heeft het afgelopen jaar 61.000 euro geschonken aan verschillende goede doelen. De vzw organiseert activiteiten om geld in te zamelen om er projecten waar zieke en kansarme kinderen wel bij varen, te steunen. De Kindervriend in Rollegem kreeg fietsen ter waarde van 4500 euro, To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans, kreeg 1500 euro. De Vleugels in Klerken kreeg 2500 euro. Het wetenschappelijk onderzoek Muco Organoïds Projects kreeg 17500 euro. Het algemeen onderzoek naar Muco kreeg 10000 euro, AZ groeninge kreeg 5000 euro voor de inrichting van de behandelkamers en 5 West-Vlaamse ziekenhuizen kregen Virtual Reality-brillen ter waarde van 20000 euro. Die brillen moeten kinderen afleiden en ‘digitaal verdoven’ tijdens een pijnlijke ingreep of handeling.