Vrouw (73) kritiek na schietpartij in Wielsbeke Hans Verbeke

10 februari 2020

16u41 32 Wielsbeke Een vrouw is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij in Wielsbeke vandaag. De vrouw van 73 werd gevonden aan haar woning in de Breestraat. Ze werd getroffen door twee kogels en verkeert in kritieke toestand.

Over de omstandigheden van het schietincident, dat zich rond 14 uur afspeelde temidden een industriegebied, is nog maar weinig bekend. Een getuige zou een auto hebben zien wegrijden. Het technisch labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse voor een onderzoek.

