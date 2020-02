Voorbereidende werken aan brug tussen Ooigem en Desselgem starten deze week Joyce Mesdag

12 februari 2020

18u46 0 Wielsbeke Deze week starten de voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuwe, hogere brug tussen Ooigem en Desselgem. De huidige brug is te laag voor de moderne binnenvaart en daarom bouwt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg een hogere brug

Voordat deze werken kunnen starten, moeten de nutmaatschappijen eerst hun leidingen verplaatsen. Die zijn momenteel vastgemaakt aan de brug. Met gestuurde boringen komen de nieuwe leidingen onder de Leie te liggen.

In de Ooigemstraat in Desselgem en de Desselgemsestraat in Ooigem plaatst de aannemer tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer om de beurt langs de werfzone passeren. Voor de fietsers komen er langs de werfzones tijdelijke dubbelrichtingsfietspaden. De 1e Linie-Regimentstraat in Ooigem zal vermoedelijk in de week van 24 februari afgesloten zijn.

Bij goede weersomstandigheden zijn de nutmaatschappijen tegen begin april 2020 klaar met hun werken. Daarna is het tijd voor de échte werken.

De werken in Ooigem en Desselgem maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Hiermee wil De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De bouw van de nieuwe brug zal in totaal 1,5 jaar duren en is geraamd op 5,8 miljoen euro.