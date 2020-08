Volgende week wordt gloednieuwe rotonde opnieuw opengebroken, gemeente wil dat Vlaamse Waterweg nabijgelegen brug op zelfde moment herstelt Joyce Mesdag

10 augustus 2020

19u12 8 Wielsbeke Volgende week starten werken aan de rotonde in de Fabiolastraat in Wielsbeke. Vreemd, want het gaat om een rotonde die er amper drie jaar ligt. “De rotonde blijkt een aantal technische tekortkomingen te hebben”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “De aannemer neemt zijn verantwoordelijkheid, en gaat die rotonde opnieuw afwerken, dit maal volgens de regels van de kunst.”

Het ronde punt zal een 5-tal weken onderbroken zijn voor alle verkeer. “De werken zelf duren twee weken, daarna moet alles nog drie weken uitharden.”

De gemeente dringt er momenteel op aan bij de Vlaamse Waterweg om de werken even verderop, aan de onderkant van de Zwaantjesbrug, ook in de komende weken te plannen. “Er moet voor een bepaalde handeling gewicht op de bovenkant van de brug geplaatst worden, en de Fabiolastraat moet dan maar één keer onderbroken worden. De Vlaamse Waterweg laat ons deze week weten of dat haalbaar is in hun planning.”

Op 16 juli 2018 raakte de Zwaantjesbrug over de N382 en het kanaal Roeselare-Leie in Wielsbeke beschadigd door een botsing met een kraan. Op 17 augustus gebeurde er op deze locatie opnieuw een ongeval met een vrachtwagen. Hierbij raakten twee reeds eerder beschadigde voorgespannen liggers bijkomend beschadigd. De schade door de beide aanrijdingen zal gelijktijdig worden hersteld. Dat zou normaal ‘deze zomer’ gebeuren.