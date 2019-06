Vol plein voor Ooigemse Feesten Joyce Mesdag

16 juni 2019

Het Sint-Brixiusplein in Ooigem stond gisterenavond vol voor de tweede editie van Ooigemse Feesten, waar onder meer 2Fabiola op de planken stond. “We zijn echt enorm content met de opkomst”, zegt Frédéric Depypere van de organisatie. “Er was nóg meer volk dan vorig jaar. Dat ligt wellicht aan het mooie programma dat we hadden voorzien: we hadden echt wel ons best gedaan om op dat vlak nog een trapje hoger te mikken. Maar we denken dat de mensen van Ooigem gewoon echt blij zijn dat er iets georganiseerd wordt en ze er daarom in grote getale bij zijn. Die derde editie volgend jaar zien we al helemaal zitten.” Vandaag kan je ook nog naar de Ooigemse Feesten. Net na de middag start ‘happy hour’ op de kermis, waarbij kindjes voor 5 euro drie verschillende attracties kunnen uittesten. Om 15 uur begint de kinderloop voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. Na de 4 wedstrijden en de prijsuitreiking zal dansgroep Dance-Control, met veel dansertjes uit Ooigem, nog het mooie weer maken op het podium. De kermis blijft de hele namiddag open.