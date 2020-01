Vivianne en Patrick nemen na 34 jaar afscheid van frituur Vivianne: “Al die jaren twee keer per dag frietjes , en ze smaken ons nog altijd.” Joyce Mesdag

16 januari 2020

20u22 0 Wielsbeke Vivianne Bouckhuyt (60) en Patrick Haerynck (60) bakken dezer dagen hun laatste frietjes in frituur Vivianne in Sint-Baafs-Vijve. Na 34 jaar nemen ze afscheid van hun levenswerk. “Ik doe het nog altijd even graag als de eerste dag”, zegt Vivianne. “Maar als we nú met pensioen gaan, kunnen we er nog met volle teugen van genieten.”

Het was Viviannes huisarts die haar in 1985 aanraadde om met een frituur te beginnen. “Ik werkte toen in de textielsector, maar ik deed mijn werk echt niet meer graag”, vertelt Vivianne. “Ik had al enkele jaren een weekendjob in een frituur, en dat deed ik wél graag. Mijn huisarts suggereerde dat ik gewoon zelf een frituur zou starten, als ik dat dan toch graag deed. Waarom niet, he?”

De papa van Vivianne was ook meteen gewonnen voor het idee. “We stapten in de auto op zoek naar een stuk grond waar ik een frietkot zou kunnen neerpoten”, zegt Vivianne. “We waren nog maar pas de straat uitgereden, of we botsten al op deze lap grond, op de hoek van de Rijksweg en de Abeelestraat. Het zou 34 jaar lang de stek worden voor mijn frituur Vivianne.”

Het frietkot dat er nu staat is nog altijd hetzelfde als in 1985. “Mijn papa, die een garage uitbaatte, heeft mijn frietkot zelf gemaakt. In tegenstelling tot vele frietkoten, die gemaakt worden met lichte panelen, bestaat mijn frietkot volledig uit ijzer. Het kan met andere woorden tegen een serieuze duw”, lacht Vivianne. “We hebben intussen een zitgedeelte bijgebouwd, en dat al een paar keer uitgebreid en vernieuwd, maar het kraam zelf is nog altijd het originele frietkraam uit 1985.”

Hun eigen frituur uitbaten, het bleek de droomjob te zijn van Vivianne en Patrick. “We hebben ons elke dag ‘gejeund’. Akkoord, het is best wel een lastige job. Het moet soms snel gaan, en je moet je kopje erbij houden. Maar er is geen enkele job die we liever hadden gedaan. De klanten die we door de jaren heen mochten verwelkomen, zijn vrienden geworden. Vroeger kwamen ze mee met hun ouders, nu hebben ze zelf hun kinderen mee… het wordt lastig afscheid nemen.”

Je kan het vreemd vinden, maar na al die jaren zijn Vivianne en Patrick hun frietjes lang niet beu gegeten. “Op de dagen dat we open zijn, eten we frietjes. ’s Morgens én ’s avonds. En ze smaken ons nog altijd evenzeer als de allereerste dag.” “Ik start elke werkdag met een frikandel”, zegt Patrick. Van zodra mijn frietvet warm is, gooi ik die erin.” “Mijn cholesterolwaarden zijn perfect”, zegt Vivianne. “Mijn dokter begrijpt het zelf ook niet”, lacht ze.

Over een leuke anekdote hoeft het koppel niet lang na te denken. “Toen Johan Museeuw hier in Ronse Belgisch kampioen is geworden, is hij hier een frietje komen stekken. Het grappige is dat ik hem niet eens had gezien”, vertelt Vivianne. “Op televisie ’s avonds herkende ik de dame naast hem. Zij had frietjes besteld, en ze waren inderdaad met een aantal in de hoek gaan zitten, maar ik had die mensen niet goed bekeken. In de krant vertelde Museeuw dat hij na afloop frieten met stoofvlees was gaan eten, om te vieren. Het was dus ons stoofvlees, onze specialiteit.”

Er staat intussen een jong koppel te trappelen van ongeduld om de zaak over te nemen. Zonder frietjes gaan de klanten van frituur Vivianne dus niet vallen.