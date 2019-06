Vier ton zaagsel vat vuur bij Copanex Alexander Haezebrouck

Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex langs de Pannestraat in Wielsbeke vatte donderdagmiddag zaagsel vuur. De brand ontstond wellicht door een oververhitte lager in een mengelaar. Een lager is een machineonderdeel waar een as in draait. In totaal vatte zo’n 4.000 kilogram zaagsel vuur. De brandweer was genoodzaakt om al het zaagsel naar buiten te brengen en open te leggen om zeker te zijn dat het vuur geblust was. Bij Copanex worden onder andere houtpellets gemaakt. Het is niet de eerste keer dat het er brandt. De laatste vijf jaar moest de brandweer al minstens een drietal keer langskomen, twee keer voor een brandende bulldozer en een keer voor houtresten die aan het branden waren in een loods.