Vier maanden rijverbod na wilde achtervolging LSI

30 januari 2020

14u36

Bron: LSI 0 Wielsbeke Een 45-jarige automobilist moet na een wilde achtervolging zijn auto 4 maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 9 juli 2019 was de politie na verontrustende berichten al op zoek naar Filip S. Toen een patrouille zijn wagen in de Albrecht Rodenbachlaan in Wielsbeke opmerkte, wilden de agenten tot een controle overgaan. Dat was voor S. het sein om ervandoor te gaan. Wat volgde was een achtervolging aan snelheden tot 190 kilometer per uur waarbij ook een verkeersgeleider aan de verkeerde kant werd genomen. Volgens zijn advocaat had hij last van een paniekaanval. Voor alle inbreuken die hij tijdens de achtervolging beging, gaf de politierechter hem nu een rijverbod van 4 maanden en een boete van 2.000 euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil krijgen, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven.