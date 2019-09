Unilin vraagt in beroep opnieuw vrijspraak voor claim van half miljard Wouter Spillebeen

17 september 2019

18u13 0 Wielsbeke Het Gentse hof van beroep zal op 1 oktober uitspraak doen over de belastingzaak tegen het West-Vlaamse Unilin. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vraagt ruim een half miljard euro van de producent van Quick-Step-vloeren.

Unilin is vooral bekend voor de vloeren die met het Uniclic-systeem en dus zonder lijm geïnstalleerd kunnen worden. Het bedrijf maakt volgens de BBI gebruik van een constructie via vennootschappen in Nederland, Ierland en Luxemburg om zo de royalty’s op het Uniclic-systeem belastingvrij te houden. De achterstallige belastingen en boetes die de BBI claimt, lopen op tot 547 miljoen euro.

Maar volgens Unilin is er helemaal geen sprake van een duistere constructie. Het bedrijf kreeg dan ook al twee keer gelijk in de correctionele rechtbank van Brugge. De BBI ging in beroep en de verdediging gaat opnieuw voor de vrijspraak.