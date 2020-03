Unilin viert dit jaar 60ste verjaardag Joyce Mesdag

06 maart 2020

14u29 0 Wielsbeke De werknemers van laminaat-, parket- en vinylproducent Unilin uit Wielsbeke hebben gisteren de 60ste verjaardag gevierd van het bedrijf.

“Exact 60 jaar geleden richtten een veertigtal vlashandelaars in Ooigem een nieuw bedrijf op dat spaanplaten zou produceren”, vertelt Bernard Thiers, CEO van Unilin. “Eind jaren ’50 werden de lemen, het restproduct dat ontstaat bij het zwingelen van het vlas, nog verbrand. Enkele vlasfamilies bundelden hun krachten en zochten een duurzame manier om hun lemen verder te verwerken. Ze kwamen op het idee om te investeren in de fabricatie van platen op basis van deze lemen, zogenaamde vlasspaanplaten. Op 5 maart 1960 werd UNILIN opgericht, een samentrekking van Union de Lin. Er werd opgestart met één pers op de site in Ooigem en 60 medewerkers in het prille begin.”

De lemen werden in de jaren ’60 en ’70 geleidelijk aan volledig vervangen door houtspaanders. Op vandaag bestaat een spaanplaat bijna volledig uit gerecycleerd hout, afkomstig van containerparken en afbraakwerken.

Unilin bouwde door de jaren haar productgamma stevig uit. Op vandaag telt het bedrijf 5.200 medewerkers in 20 productievestigingen wereldwijd en realiseert het een omzet van 1,7 miljard euro.

“Het verhaal van Unilin is een echt succesverhaal dat elke dag geschreven wordt door toegewijde teams en gedreven mensen. We zouden vandaag niet staan waar we staan zonder hun grenzeloze inzet. Daarom vieren we onze verjaardag het hele jaar door samen met onze medewerkers. Op 5 maart nodigden we hen uit op een verjaardagsfeest met taart, op 26 september organiseren we een groot feest voor medewerkers, partner en kinderen, collega‘s die dit jaar 60 worden, zetten we extra in de bloemetjes, … We kijken er allemaal naar uit om op hetzelfde elan verder te gaan!“ zegt Bernard Thiers.